Samsun'da bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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Samsun'da bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

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Samsun\'da bisikletli çocuğun ölümüne neden olan sürücüye 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi
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Samsun Atakum'da bisikletiyle yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin yargılanan sürücü 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezası ertelendi. Aile karara itiraz edeceğini açıkladı.

Samsun'da bisikletiyle yaya geçidinden geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden 12 yaşındaki Güneş Uçak'ın ölümüne ilişkin yargılanan sürücü 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılarak cezası ertelendi.

Kaza, 6 Haziran'da Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Türk-İş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakum Belediyespor U12 Takımı oyuncusu ve Mimar Sinan Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Güneş Uçak (12), bisikletiyle yaya geçidinden geçmeye çalıştığı sırada Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi M.F.K. (24) yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Uçak, 5 gün sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.F.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan Samsun 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Bugün görülen davanın ikinci ve son duruşmasında savunma yapan tutuksuz sanık M.F.K., "Düşünüldüğü gibi herhangi bir şeyle uğraşmadım. Yanımdaki araç Güneş'i gördüğü için durdu. Güneş'i ben de görsem dururdum. Güneş'ten önce geçen yaya geçerken ben yoluma devam ettim" dedi.

Güneş'in annesi Sevim Topaloğlu Uçak ve babası Özkan Uçak sanıktan şikayetçi olduklarını söylediler.

Mahkeme M.F.K.'yi "taksirle ölüme sebep olmak" suçun alt sınırdan ceza uygulayarak 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıp hükmüm açıklamasının geri bırakılmasına (HGB) karar verilerek cezası ertelendi.

Güneş'in ailesi ve yakınları duruşma çıkışı karar karşısında gözyaşına boğuldu. Adliye önünde adalet çağrısı yapan aile ve "Güneş İçin Adalet Platformu" üyeleri "Başka Güneşler sönmesin, hayata yol ver" yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Betül Aksu, "Yaya geçidi sadece bir çizgi değil, bir çocuğun yaşam hakkıdır" diyerek yaptıkları açıklamada, "12 yaşındaki çocuk bisikletiyle güvenli şekilde karşıya geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Güneş'in hayalleri olan ve bisikletiyle sokaklarda güvenle büyümeye çalışan bir çocuk. Birkaç saniye erken varacağım hırsıyla bir ailenin dünyasını karartanların savunmalarını kabullenmiyoruz. Biz Güneş'imiz için sadece bir açıklama değil; gerçekten adil, vicdanları rahatlatacak ve hak ettiği en ağır cezayı alan bir karar istiyoruz" ifadelerini kullandılar.

"İtiraz edeceğiz"

Gözyaşı döken anne Sevim Topaloğlu Uçak yaptığı açıklamada, "Aslında bu karar sadece Güneş için değil böyle hayatını kaybeden çocuklar için alınmış bir karar. Biz bu kararı asla kabul etmiyoruz. Güneş'imiz çok küçüktü, araç kullananların daha dikkatli olması gerekirdi. Kavşaklara yaya yollarına daha yavaş yaklaşılması gerekir. Burada bir çocuğu suçlu gösteremezsin o bir çocuk. Karşısında bir araç var ve yetişkin bir birey. Sadece bir mahkeme ama bundan sonraki mücadelemiz asla bitmeyecek. Bu mücadeleyi sadece Güneş için yapmayacağız, böyle çocuğunu kaybeden bütün anneler için bütün aileler için yapacağız. İtiraz edeceğiz. M.F.K. dışarıda gezmeyecek. Bizim Güne'şimiz söndü, bizim bütün hayatımız bitti. O da hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam etmemeli, bunun bir bedeli olmalı. Hukuki olarak bir bedeli olmalı. Avukatlarımız itirazlarını yapacak, hukuki süreç devam edecek" şeklinde konuştu.

Güneş'in avukatı Umut Alkaç ise gerekli itirazda bulunup davanın takipçisi olacağını açıkladı.

Kaynak: İHA
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