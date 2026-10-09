Samsun'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası olan 39 yaşındaki firari yakalandı

Samsun'da FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası olan 39 yaşındaki firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 yaşındaki firari yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan firari, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Samsun'da, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 39 yaşındaki firari yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E. (39) yakalandı. Gözaltına alınan E.E., Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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