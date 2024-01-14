 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da Hindiler Çalındı, Şüpheli Kadın Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da Hindiler Çalındı, Şüpheli Kadın Yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan 3 adet hindi olayıyla ilgili olarak jandarmanın takibi sonucu bir kadın gözaltına alındı. Şikayet üzerine yapılan çalışmalar sonucunda L.S. adlı kadın yakalanarak İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Samsun\'da Hindiler Çalındı, Şüpheli Kadın Yakalandı
14.01.2024 - 16:08,
Abone Ol

Samsun'da bir evin bahçesinden 3 adet hindinin çalınması olayıyla ilgili bir kadın jandarmanın takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kavacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K.'ye ait evin bahçesinden 3 adet hindi çalındı. M.K., jandarmaya şikayette bulundu. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu olayla ilgili L.S.(58) adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan L.S. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, İlkadım, Samsun, Güvenlik, Hırsızlık, Soruşturma, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Hindiler Çalındı, Şüpheli Kadın Yakalandı - Son Dakika


15:55
Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36
Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32
Afra Saraçoğlu, Pembe Derin Dekolteli Elbisesiyle Tanıtım Gecesine Damga Vurdu Afra Saraçoğlu, Pembe Derin Dekolteli Elbisesiyle Tanıtım Gecesine Damga Vurdu
14:55
İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42
Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29
Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27
Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı

Son Dakika
15:55 Oğlunun şehit olduğu haberini aldığı anla hafızalara kazınan Mehmet Kılıç vefat etti
15:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE lideriyle görüştü
15:36 Ekvador ordusu yakaladığı kartel üyelerinden aslan taklidi yapmalarını istedi: Dışarıda kükrüyordunuz hadi yine yapın
15:32 Afra Saraçoğlu, Pembe Derin Dekolteli Elbisesiyle Tanıtım Gecesine Damga Vurdu
14:55 İsrail, Hamas'ın tepe yöneticilerinin yer aldığı ölüm listesini yayınladı
14:42 Türkü evinde kan donduran cinayet! İşletme sahibi kadın kablo ile boğularak öldürüldü
14:29 Villasını 100 milyona satışa çıkardığı haberleri Cem Yılmaz'ı sinirlendirdi: Komik değil
14:27 Ahmet Türk, aday adaylığından çekilip aktif siyaseti bıraktı
13:45 Türkiye şehitlerine ağlıyor! 6 askerimiz daha son yolculuklarına uğurlandı
13:24 İstanbul'da Sıcaklık Artacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2024 16:18:43. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Hindiler Çalındı, Şüpheli Kadın Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement