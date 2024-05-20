Samsun\'da Hırsızlık Yapan Şahıs Çatıdaki Asansör Makine Dairesinde Yakalandı

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Samsun'da pencereden girdiği işyerinin kasasından 7 bin lira çalan hırsız, polisin takibi sonucu saklandığı çatıdaki asansör makine dairesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de geceleyin penceresi açık bırakılan işyerine giren Ü.K.(41) kasadan 7 bin lira çaldı. Olay polise haber verildi. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu hırsızlık olayını Ü.K.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Ü.K., polisin takibi sonucu saklandığı çatı katındaki binanın asansör makine dairesinde yakalandı.

Yapılan araştırmada ayrıca uyuşturucu kullanmaktan 3 yıl 1 ay 15 gün cezasının bulunduğu ortaya çıkan Ü.K. gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.K. "hırsızlık" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN