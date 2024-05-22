Samsun\'da İş Makinesi Kazası: Yaya Hastanelik Oldu

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Samsun'da seyir halindeyken açık bırakılan iş makinesinin bomunun çarptığı yaya hastanelik oldu.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Y. idaresindeki iş makinesinin açık kalan bomu yol kenarında yaya olarak yürüyen Kadir T.'ye (37) çarptı. Kazada yaralanan Kadir T. ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İş makinesi operatörü Hakkı Y. arızadan dolayı bomun açık kaldığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN