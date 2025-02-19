Samsun'un Bafra ilçesinde merdinden düşen zabıta memuru yaralandı.
Olay, Tabakhane Mahallesi Çakır Mehmet Caddesinde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bafra Belediyesinde görevli zabıta memuru Gökhan Poyraz, merdiven inerken dengesini kaybedip merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Düşme sonucu yaralanan zabıta memuru olay yerine gelen acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun'da Merdivenden Düşen Zabıta Memuru Yaralandı - Son Dakika
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