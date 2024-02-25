Samsun'da motosikletli kuryenin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da motosikletli kuryenin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun\'da motosikletli kuryenin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen kazada, motosikletli kurye bir yayaya çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yaya yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

25.02.2024 16:03  Güncelleme: 16:07
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Samsun'da motosikletli kuryenin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmal Selvi idaresindeki 55 AJD 336 plakalı motosikletli kurye, yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Ceylan Çakır'a (26) çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İsmal Selvi ve yaya Ceylan Çakır ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Samsun'da motosikletli kuryenin çarptığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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