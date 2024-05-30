Samsun'da Muhtarlık Seçimi Husumetiyle İlgili Cinayetin Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika
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Samsun'da Muhtarlık Seçimi Husumetiyle İlgili Cinayetin Zanlısı Tutuklandı

Samsun\'da Muhtarlık Seçimi Husumetiyle İlgili Cinayetin Zanlısı Tutuklandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde muhtarlık seçimi husumetinden kaynaklanan bir cinayetle ilgili olarak tutuklanan 1 kişi mahkemeye çıkarıldı. Olayda, Selçuk Kurt adlı bir kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, zanlılar ise polis tarafından yakalanmıştır.

30.05.2024 18:24
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Samsun'da muhtarlık seçimi husumetinden kaynaklandığı ortaya çıkan cinayetle ilgili 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta bulunan bir kahvehanenin önünde dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kahvehaneden dışarı çıkan Selçuk Kurt (35) aracına doğru yürürken başka bir araçtan inen kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan 2 çocuk babası Selçuk Kurt, ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kurt'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Polis kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Aracın plakası tespit edildi ve aracı kullanan İsmail Ş. (36) polis tarafından gözaltına alındı. Olayda silah kullandığı tespit edilen katil zanlısı Recep S. ise kayıplara karıştı.

İsmail Ş. ile ölen Selçuk Kurt arasında muhtarlık seçimi yüzünden husumet bulunduğu, olay yerinde Selçuk Kurt ile aralarında tartışma çıktığı ve bu sırada İsmail Ş.'nin yanında bulunan Recep S.'nin araçtan inip tabanca ile ateş ettiği ortaya çıktı.

Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan İsmail Ş., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İsmail Ş. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Muhtarlık Seçimi Husumetiyle İlgili Cinayetin Zanlısı Tutuklandı - Son Dakika

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