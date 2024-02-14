Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 32 kişi yakalandı - Son Dakika
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Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 32 kişi yakalandı

Samsun\'da düzenlenen narkotik uygulamasında 32 kişi yakalandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 1 şahıs da dahil olmak üzere toplam 32 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda, sentetik ecza, metamfetamin, esrar, extasy hap, hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

14.02.2024 12:45
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Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 32 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve asayiş şube müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda, 381 adet sentetik ecza, 54,22 gram metamfetamin, 14,90 gram esrar, 1 adet extasy hap, 2 adet hassas terazi ve 7 adet uyuşturucu madde kullanımın aparatı ele geçirildi. 2 yıl 4 ay ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalama müzekkeresi bulunan 1 şahsın da aralarında bulunduğu toplam 32 kişi yakalandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 32 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 32 kişi yakalandı - Son Dakika
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