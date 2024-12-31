Samsun'da Silahlı Saldırı: 3 Gözaltı

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Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralanırken, olayla ilgili 3 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yenimahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak-verecek meselesi yüzünden O.Y.'nin (23) silahlı saldırısına uğrayan A.K. (20), sol ayak parmağından yaralandı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan A.K. tedavi altına alındı. Silahlı saldırgan O.Y. ve yanında bulunan 2 kişi kaçtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili O.Y. ile E.A. ve A.O.'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, olayda kullanılan 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN