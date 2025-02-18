Samsun\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Samsun'da narkotik polisi tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Havza ilçesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan A.Ö. (29) ve E.S.'nin (41) ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 56,90 gram metamfetamin, 5 adet peçeteye emdirilmiş 630 kullanımlık bonzai (Sentetik kannabinoid) ve 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN