Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Gözaltına Alınan Şüpheli Tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Ş.E., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ş.E. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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