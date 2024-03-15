Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika
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Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan Kişiye Hapis Cezası

Samsun\'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan Kişiye Hapis Cezası

Samsun'da uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanan E.K., mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliyesine karar verildi.

15.03.2024 14:57  Güncelleme: 14:58
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Samsun'da uyuşturucu ticaretinden tutuklanan bir kişi mahkemece 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanan E.K.'nin yargılanması sona erdi. Mahkeme, E.K.'yi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırarak tahliyesine karar verdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklanan Kişiye Hapis Cezası - Son Dakika

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