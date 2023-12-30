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Samsun'da zabıtadan yılbaşı denetimi - Son Dakika
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Samsun'da zabıtadan yılbaşı denetimi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılın son günlerinde vatandaşların yoğun alışveriş yaptığı işyerlerinde fiyat etiketi kontrolü, ödeme uyumsuzluğu ve son kullanma tarihi gibi konularda denetimler gerçekleştirdi. 50 zabıta personeli ve 500 işyerinde yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler ilgili kurumlara bildirildi. Ayrıca çarşı ve pazarlarda da kaldırım işgali, seyyar faaliyetler ve dilencilik gibi konularda denetimler devam etmektedir.

Samsun\'da zabıtadan yılbaşı denetimi
30.12.2023 - 19:24,
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Samsun'da zabıtadan yılbaşı denetimi

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yılın son günlerinde vatandaşların yoğun alışveriş yaptığı market, manav gibi işyerlerinde fiyat etiketi kontrolü, etiket fiyatı ve kasa ödemesi arasında herhangi bir uyumsuzluğun olup olmadığı, ürünlerin son kullanma tarihlerinin kontrolü gibi konularda denetim yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, yılın son günlerinde artan alışveriş yoğunluğuna paralel olarak denetim çalışmalarını sıklaştırdı. Son bir haftada 50 zabıta personeli ve 500 işyerinde yapılan denetimlerde fiyat etiketi kontrolü, etiket fiyatı ve kasa ödemesi arasında herhangi bir uyumsuzluğun olup olmadığına bakıldı. Ayrıca ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edildi. Yapılan denetimlerde tespit edilen eksiklikler hakkında tutanak tutulup ilgili kurumlara iletiliyor.

Yapılan denetim çalışmaları ile ilgili bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanlığı Özel Güvenlik ve Koordinasyon Şube Müdürü Cemil Köksal, "Bu son hafta içerisinde 50 zabıta personeli ile 500 adet işyerinde denetim ve kontroller yapılarak eksikliklerin tespit edilmesi durumunda ilgili kurumlara bildirilmekte olup denetimlerimiz devam etmektedir. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerimizce yoğunluk yaşanan çarşı ve pazarlarımızda vatandaşın daha rahat alış veriş yapması için kaldırımların işgal edilmemesi, seyyar faaliyetlerin gösterilmemesi ve dilencilik yaparak vatandaşların rahatsız edilmemesi gibi konularda da ekiplerimizce ayrıca sorumluluk alanlarımızda gerekli denetim ve kontroller devam etmektedir. Amacımız vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde alışverişlerini yapabilmeleri için tüm imkanlarımızla çalışmalarımızı sürdürmektir" dedi.

Kaynak: İHA
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