Samsun Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Denizde Boğulma Olaylarına Karşı Uyardı - Son Dakika
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Samsun Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Denizde Boğulma Olaylarına Karşı Uyardı

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte denizde boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla vatandaşları havadan, karadan ve denizden uyardı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma' projesi kapsamında broşür dağıtımı gerçekleştirildi ve deniz polisleri ile İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri tarafından anonslar yapıldı. Vatandaşlar, denize girme noktaları, denizdeki akıntılar, rüzgarlı havalarda dikkat edilmesi gerekenler ve cankurtaranların bulunduğu bölgeler konusunda bilgilendirildi.

27.06.2024 19:54
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Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri denizde boğulma olaylarına karşı vatandaşları havadan, karadan ve denizden uyardı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle turistlerin ve vatandaşların; serinlemek, yüzmek veya balık tutmak amacıyla girdikleri deniz, akarsu, göl, baraj, gölet, su birikintisi gibi alanlarda yaşanması muhtemel suda boğulma olaylarının asgari seviyeye indirilebilmesi amacıyla Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce "Tedbiri Bırakma, Akıntıya Kapılma" projesi hazırlandı. Proje faaliyetlerinden olan "Eş Zamanlı Broşür Dağıtımı" çerçevesinde Samsun'un 17 ilçesinde eş zamanlı olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, AVM ve sahil şeridinde suda boğulma olaylarına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla broşür dağıtıldı. Deniz polisleri bot ile Samsun Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri ise dron ile Atakum ilçesinde sahilde anons yaptı. Hazırlanan proje ile RİP akıntısı (çeken akıntı) uyarı tabelasının bulunduğu yerlerde denize girilmemesi, denize bırakılan şamandıraların geçilmemesi, rüzgarlı ve dalgalı havalarda denize girilmemesi, şişme deniz yatağı gibi içi hava doldurulmuş plastik ürünlere güvenip denize fazla açınılmaması, yüzme bilmeyenlerin ve 15 yaşından küçük çocukların yanlarında, yüzme bilen ebeveynleri ve/veya refakatçileri olmadan denize girmemeleri, yüzme alanı olarak belirlenen ve cankurtaranların bulunduğu yerlerde denize girilmesi, suda boğulma tedbirleri kapsamında sahil şeridinde görevlendirilen personelin uyarı ve ikazlarının dikkate alınması gerektiği konusunda vatandaşlar bilgilendirildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Denizde Boğulma Olaylarına Karşı Uyardı - Son Dakika

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