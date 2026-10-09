Samsun İlkadım\'da kuryeye SUV çarptı, yaralı Gazi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı

Samsun İlkadım'da kuryeye SUV çarptı, yaralı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım'da Unkapanı Caddesi'nde motosikletini park ederek inen kuryeye SUV araç çarptı. Yaralanan kurye, ilk müdahalenin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Samsun'da motosikletini park ettikten sonra inen kurye, SUV aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İlkadım ilçesi Unkapanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AYG 957 plakalı motosikletini park ederek araçtan inen kurye Mesut A.'ya, Tuğçe Nur P. idaresindeki 55 ABB 927 plakalı SUV araç çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans motosiklet ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı kurye, ardından kara ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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