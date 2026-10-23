Samsun İlkadım'da otomobil öndeki araca arkadan çarptı, yaralanan olmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun İlkadım'da otomobil öndeki araca arkadan çarptı, yaralanan olmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun İlkadım\'da otomobil öndeki araca arkadan çarptı, yaralanan olmadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde Tepecik Mahallesi Çevre Yolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Arkadan çarpma sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı, her iki otomobil de hasar gördü.

Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Kaza, Tepecik Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mustafa Seçim idaresindeki 55 AGP 104 plakalı otomobil, önünde seyreden Anıl Kalender yönetimindeki 52 AGF 171 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA
3. SayfaTepecikİlkadımSamsunGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim Dünya deviyle resmen dalga geçti: 4-0’dan sonra yavaşlamalarını söyledim
Ölü bulduğu adamın evine çöktü Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı Ölü bulduğu adamın evine çöktü! Polis memurunun planı yıllar sonra ortaya çıktı
Amy Schumer kilo verdikten sonra eşinden ayrıldı: Cushing sendromu teşhisini açıkladı Amy Schumer kilo verdikten sonra eşinden ayrıldı: Cushing sendromu teşhisini açıkladı
Hollanda’nın ensesindeyiz İşte UEFA ülke puanında son durum Hollanda’nın ensesindeyiz! İşte UEFA ülke puanında son durum
Çorum’da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü Çorum'da iş yerinde kaza geçiren bovling salonu çalışanı 28 yaşındaki Melike Yeter öldü
Ebru Şallı’dan oğlu Pars’la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum” Ebru Şallı’dan oğlu Pars'la ilgili yürek yakan sözler: “Buna şükrediyorum”
11:04
Zonguldak’ta maden ocağında patlama 2 ölü, 5 yaralı
Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 2 ölü, 5 yaralı
10:59
Aziz Yıldırım’dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar Kesenin ağzını açtı
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı
10:56
Kılıçdaroğlu’ndan Yeni Parti’ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
Kılıçdaroğlu'ndan Yeni Parti'ye ihtar: 5 milyon lirayı geri verin
10:32
İsminin kurbanı olmuş Ahmet Çakar’ın Azerbaycan’a giriş yasağının perde arkası
İsminin kurbanı olmuş! Ahmet Çakar'ın Azerbaycan'a giriş yasağının perde arkası
10:19
Trakya’da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul’a ulaşabilir
Trakya'da 3 il için sel ve su baskını uyarısı: Sağanak akşam İstanbul'a ulaşabilir
09:59
Azerbaycan’da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Azerbaycan'da tesettür mağazası sahibi, baskılar yüzünden dükkanlarını kapattığını öne sürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2026 11:14:35. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da otomobil öndeki araca arkadan çarptı, yaralanan olmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei