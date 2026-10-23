Samsun İlkadım\'da otomobil öndeki araca arkadan çarptı, yaralanan olmadı

Samsun İlkadım'da otomobil öndeki araca arkadan çarptı, yaralanan olmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde Tepecik Mahallesi Çevre Yolu'nda iki otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Arkadan çarpma sonucu meydana gelen kazada yaralanan olmadı, her iki otomobil de hasar gördü.
Samsun'un İlkadım ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Kaza, Tepecik Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Mustafa Seçim idaresindeki 55 AGP 104 plakalı otomobil, önünde seyreden Anıl Kalender yönetimindeki 52 AGF 171 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA
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