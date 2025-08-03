Sancaktepe\'de Kardeş Cinayeti

Sancaktepe'de kardeşler arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ağabey, kardeşini silahla vurarak öldürdü.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Sancaktepe Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Ş. ile kardeşi Murat Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Ali Ş., evde bulunan silahıyla kardeşi Murat Ş.'ye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Murat Ş. ağır yaralandı. Araya girmeye çalışan Ali Ş.'nin eşi ise bacağına isabet eden kurşunla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Murat Ş.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL