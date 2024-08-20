Şanlıurfa\'da Akaryakıt İstasyonunda Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Şanlıurfa'da bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saatlerinde Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonda iki grup arasında, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen kavgada, İbrahim Halil Yıldırım'a (32) kurşun isabet etti. Yıldırım kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İbrahim Halil Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA