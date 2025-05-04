Şanlıurfa'da Çalınan Hayvanlar Bulundu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Çalınan Hayvanlar Bulundu

Şanlıurfa\'da Çalınan Hayvanlar Bulundu

Jandarma, çalınan 4 büyükbaş hayvanı bularak sahiplerine teslim etti.

04.05.2025 16:12
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Şanlıurfa'da ahırdan çalınan 4 adet büyükbaş hayvan jandarma tarafından bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da A.A. ve H.A. isimli vatandaşların ahırındaki 4 adet büyükbaş hayvan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Harran İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptıkları araştırmada hırsızlık şüphelisinin İ.D. olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla İ.D. isimli şahıs gözaltına alınırken yapılan aramalarda ise büyükbaş hayvanlar bulundu.

Gözaltına alınan zanlı karakola götürülürken çalınan hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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