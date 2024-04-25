Şanlıurfa'da hastane acil servisinde doktor hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da hastane acil servisinde doktor hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa\'da hastane acil servisinde doktor hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, hastane acil servisinde çalışan doktorun öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Birecik ilçe çıkışında meydana geldi. Doktor Mustafa Güder'in de içerisinde bulunduğu araçta meydana gelen kaza sonucunda yaralanan 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktor Güder, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

25.04.2024 16:41
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, hastane acil servisinde çalışan doktorun öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Gaziantep karayolu Birecik ilçe çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde görevli Doktor Mustafa Güder'in (26) de içerisinde bulunduğu aracın karıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan doktor Güder, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri ise devam ediyor.

Feci kaza anı kamerada

Doktorun hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı feci kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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