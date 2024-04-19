Şanlıurfa\'da Kanalizasyon İşçisi Göçük Altında Hayatını Kaybetti

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Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kanalizasyon borusu döşerken meydana gelen göçükte toprak altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yeşilova kırsal Mahallesinde yaşandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin altyapı ihalesini alan yüklenici firmada çalışan Mehmet Sinan Kubat isimi işçi, kepçe tarafından kazınan yaklaşık 3 metrelik çukura girip çalışmaya başladı. Bir anda toprağın kayması sonucu 30 yaşındaki genç işçi toprak altında kaldı. Yaşanan olay nedeniyle bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, toprağın altından çıkarttıkları işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, Bozova Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA