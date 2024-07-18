Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı

selçuk çelik:

insana helalinden bile para kazandırmamaya çalışıyorlar.ben zaten bu yüzden bu zabıtalardan nefret ediyorum.adamcagı iki kuruş ekmek parası kazanıp evine çoluguna çocuguna götürecek.ona bile engel oluyor.zaten hep garibana vuruyorlar.Zengine Dokunan Yok.

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