Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı - Son Dakika
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Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı

Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde karpuz satışı yapan bir esnaf ile zabıta ekipleri arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı ve 5 kişi gözaltına alındı. Kavganın kameraya yansıdığı olayda, esnaf ve zabıta ekipleri birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle yatıştırılan kavgada, gazetecilerin olayı görüntülemesine engel olan zabıta ekiplerine tepki gösterildi. Kavgayı duyan esnaf yakınları da olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Şanlıurfa'da yaşanan olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18.07.2024 17:04  Güncelleme: 17:38
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Şanlıurfa'da karpuz satışı yapan esnaf ile zabıta arasında çıkan kavgada 15 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kameraya yansıdı.

SEYYAR SATICI VE ZABITA KAVGASINA POLİS MÜDAHALESİ

Olay, Haliliye ilçesine bağlı Devteyşti Mahallesi Açıksu Caddesi üzerinde yaşandı. Kaldırımı işgal ettiği gerekçesiyle uyarı yapılan karpuz satıcısı ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada esnaf ve zabıta ekipleri tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavga polis ekiplerinin biber gazı kullanması ile yatıştırıldı.

İhbarı alan gazeteciler, hızla olay yerine gitti. Kavga anlarını çeken gazetecilere engel olan ve kameralarına almaya çalışan zabıta ekiplerine, bölge esnafı tepki gösterdi.

Zabıta ile seyyar satıcı arasında tekme tokat kavga! 15 kişi hastanelik oldu

"BABAMI DÖVMEYİN" DİYE YALVARDI

Yaşanan kavgada 15 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Polis ekipleri, kavgaya karışan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zabıta ile esnaf kavgasını duyan esnaf yakınları olay yerine geldi. Kavgayı gören esnafın eşi ve kızı gözyaşlarına boğuldu. İsmi öğrenilemeyen küçük kız, "Babamı dövmeyin" diyerek zabıta ekiplerine yalvardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zabıta ile seyyar satıcı arasında tekme tokat kavga! 15 kişi hastanelik oldu
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Haliliye, Zabıta, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Küçük kız, babasını döven zabıtalara gözyaşları içinde yalvardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • selçuk çelik: insana helalinden bile para kazandırmamaya çalışıyorlar.ben zaten bu yüzden bu zabıtalardan nefret ediyorum.adamcagı iki kuruş ekmek parası kazanıp evine çoluguna çocuguna götürecek.ona bile engel oluyor.zaten hep garibana vuruyorlar.Zengine Dokunan Yok. 17 1 Yanıtla
    Alper Elma: mesele gariban veya zengin olma meselesi değil evraksiz satış yapmak yasak ve bu zabitalari devlet boşuna çalıştırmıyor, bu diğer esnafların hakkını korumak ve başıboşluğun önüne geçmek için yapılan bir görevdir, eğer zabıtalar bu durumlara herkese göz yumsa kimse gidip işyeri kiralamaz ve sokaklar seyyar satıcılarla dolar, yoksa adam gariban parası yok eyvallah ama zabıtalar eksik evrakli yada seyyarlar için var yani görev diye birşey var senin dediğin gibi olsa zabıta mesleğini komple ortadan kaldıralım bakalım ne olacak 1 1
  • Sabri İnce: Saygı,sevgi , hoşgörünün bittiği yerde nefret yeşerir şiddete döner. Biri görevini yapıyor ,biri ekmeğinin peşinde ,biraz Empati yapın beyler . 4 1 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Ülkede her hak yeme yetim hakkı yeme usulsüzlük hırsızlık yağmalama bitti de sıra buna mı geldi !!!! Çocuğunun karısının annesinin yanında hiç bir adam dövülür mü ? Yazık be 5 0 Yanıtla
  • ferhat eser: zapıtalık kaldırılmalı acilen 0 0 Yanıtla

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