Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu!
Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu!

22.02.2026 16:31
Polis, 10 kg metamfetamin ve 24 milyon TL aklama girişimini ortaya çıkardı.

Şanlıurfa'da polis tarafından 10 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ile yakalanan şahısların yapılan incelemesinde 24 milyon lirayı aklamaya çalıştıkları ortaya çıktı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 100 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Operasyonda 5 şahsı gözaltına alan ekipler, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilerin tapu, ruhsat ve banka hesaplarını mercek altına aldı. MASAK raporunun incelenmesi ile şüphelilerin uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen gelirleri başka hesaplara ve tapu sicil kayıtlarına kaydetmek suretiyle suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçunu işledikleri tespit edildi.

Soruşturma dosyası kapsamında, piyasa değeri 24 milyon TL olan, 2 adet binek araç, 1 adet traktör, 7 adet mesken, 2 adet arsa ve banka hesaplarında yer alan 459 bin 110 liraya el konuldu. - ŞANLIURFA

