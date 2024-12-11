Sapanca'da Turistleri Taşıyan Minibüs Dereye Düştü - Son Dakika
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Sapanca'da Turistleri Taşıyan Minibüs Dereye Düştü

Sapanca\'da Turistleri Taşıyan Minibüs Dereye Düştü

Sapanca'da yabancı turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı; 3 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

11.12.2024 15:17
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yabancı turistleri taşıyan, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına düşen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kırkpınar Mahmudiye Mahallesi Kuruçay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.E.Y. kontrolündeki 34 EFG 611 plakalı minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak dere yatağına düştü. Meydana gelen kazada sürücü M.E.Y. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan M.A. ve S.E. isimli yabancı turistler yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yapılan ilk müdahalelerinin ardından yaralılar Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sapanca'da Turistleri Taşıyan Minibüs Dereye Düştü - Son Dakika

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