Şaphane ilçesinde güvenlik ve asayiş toplantısı yapıldı

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Şaphane ilçesinde ilçe güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam İsmail Karakoç başkanlığındaki ilçe güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısına, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Uğur Gedek ve İlçe Emniyet Amiri Muhammed Bilal Turğut katıldı. Toplantıda, mevcut asayiş ve güvenlik durumu değerlendirilerek, ilçenin huzurunu ve güvenliğini bozacak her türlü olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler görüşüldü. - KÜTAHYA