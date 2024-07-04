Sarıkamış'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta trafik kazası: 3 yaralı

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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu ve 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.07.2024 18:58
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Sarıkamış'ta trafik kazası: 3 yaralı

KARS - Sarıkamış'ta yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza; Kars'ın Sarıkamış ilçesinde meydana geldi. Sarıkamış'tan Selim istikametine seyir halindeki 36 AAB 591 plakalı otomobil, Bozat köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıkamış'ta trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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