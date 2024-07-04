Şarkıcı Atilla Taş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakim karşısında - Son Dakika
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Şarkıcı Atilla Taş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakim karşısında

Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 8 yıl 2 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ardından açıklama yapan Taş, 'Ne olursa olsun eleştiririz ama Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem. Bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır, saygı duyacağız' dedi.

04.07.2024 19:38
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Şarkıcı Atilla Taş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakim karşısında

İSTANBUL - Şarkıcı Atilla Taş, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 8 yıl 2 aya kadar hapis talebiyle hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ardından açıklama yapan Taş, "Ne olursa olsun eleştiririz ama Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem. Bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır, saygı duyacağız" dedi.

Şarkıcı Atilla Taş'ın, sosyal medya hesabından 2021 yılının Ağustos ve Aralık aylarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözler yazdığı iddiasıyla zincirleme şekilde 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Atilla Taş ve avukatı hazır bulundu.

"Sayın Cumhurbaşkanı, fikirlerini beğenelim veya beğenmeyelim bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. O bayrak için bile saygıyı hak eder"

Duruşmada savunma yapan sanık Taş, bazı art niyetli kişilerin ideolojik olarak fikirlerinden hoşlanmayabileceğini ancak bu kişilerin eski tweetlerine bakarak 'bu adama nasıl zarar veririz' şeklinde düşündüğünü söyleyerek, "Sayın Cumhurbaşkanı, fikirlerini beğenelim veya beğenmeyelim bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır. O bayrak için bile saygıyı hak eder, saygı duymak zorundayım. Asla böyle bir fikrim ve düşüncem olmamıştır. Kendisine makamından ötürü de saygı duyuyorum. Olay tarihinde faiz indirimi nedeniyle dolarda ani bir yükseliş yaşandı, sonra merkez bankasının müdahalesiyle ani bir düşüş yaşandı. Cumhurbaşkanı olaya ilişkin açıklama yapıyordu, ben de bu açıklamalarına karşı ifade özgürlüğü kapsamında durum tespiti yaptım. Söz konusu paylaşımlarda hakaret içerikli bir söz bulunmamaktadır. 21 Aralık 2021 tarihli paylaşım da Cumhurbaşkanı'na yönelik değildir, ekonomi bürokratlarına yöneliktir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Sanık avukatı ise Cumhurbaşkanı'na yönelik herhangi bir hakaretin söz konusu olmadığını söyleyerek mahkemeden müvekkilinin beraatını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"Ne olursa olsun eleştiririz ama Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem. Saygı duyacağız"

Duruşmanın ardından salon önünde konuşan Taş, "Söyleyecek bir şey yok, ne olursa olsun eleştiririz ama Cumhurbaşkanı'na hakaret etmem. Bu ülkenin Cumhurbaşkanıdır, saygı duyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şarkıcı Atilla Taş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakim karşısında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Atilla Taş 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakim karşısında - Son Dakika
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