Savcıya ait olduğu öne sürülen ifade kararda yok, soruşturma başlatıldı

Sosyal medya hesapları ve bazı dijital mecralarda yer alan; bir Cumhuriyet savcısının takipsizlik kararında 'şüphelinin neyin kafasını yaşadığının anlaşılamadığı' ifadesini kullandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi. İfadenin kararda yer almadığı tespit edilirken, gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Adli mercilerden alınan bilgilere göre, bazı sosyal medya hesapları ve dijital medya mecralarında, bir Cumhuriyet savcısı tarafından verilen takipsizlik kararında 'şüphelinin neyin kafasını yaşadığının anlaşılamadığı' şeklinde bir ifadeye yer verildiğine ilişkin paylaşımlar ve haberler yayımlandı. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda, söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı ve ilgili kararda böyle bir ifadenin bulunmadığı tespit edildiği belirtildi. Gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle ilgili olarak da ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçu kapsamında soruşturma başlatıldı. Adli kaynaklar tarafından, yargı faaliyetlerinin gerçeğe aykırı ve dezenformasyon içeren paylaşımlarla kamuoyunda yanlış şekilde yansıtılmasının önüne geçilmesi amacıyla, Adalet Bakanlığı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından gerekli tedbirlerin ayrıca alınacağı vurgulandı.