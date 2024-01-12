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Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim - Son Dakika
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Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim

Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da olduğu pek çok kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla yargılanan bankacı Seçil Erzan'a tehdit altında çekildiği iddia edilen görüntüler soruldu. Erzan mahkemedeki savunmasında, "O videoda söylediklerimi bana zorla söylettirdiler, ben o gün ölmek istedim. Annem içeriden 'evladıma bir şeyler yapıyorlar' diye bağırıyordu. Bana 10-15 tane senet imzalattırdılar, birilerini arattırıp küfrettirdiler bana." ifadelerini kullandı.

12.01.2024 - 19:51,  Güncelleme: 20:23
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Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan Seçil Erzan mahkemedeki savunmasına devam etti. Kendisine, tehdit altında çekildiği iddia edilen görüntüler sorulan Erzan, "O videoda söylediklerimi bana zorla söylettirdiler, ben o gün ölmek istedim. Annem içeriden 'evladıma bir şeyler yapıyorlar' diye bağırıyordu" dedi.

SEÇİL ERZAN 2. KEZ HAKİM KARŞISINDA

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen 7 sanıklı ikinci duruşmada tutuklu sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük, tutuksuz sanıklar Nazlı Can, Asiye Öztürk ve Atilla Yörük hazır bulundu.

Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler

Duruşmaya Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı ile eşi Volkan Bahçekapılı'nın da arasında bulunduğu bazı müştekiler de katıldı. Taraf avukatları da salonda bulunurken, Arda Turan, Selçuk İnan ve Emre Belözoğlu'nun ise mazeret sunduğu öğrenildi. Ayrıca çok sayıda basın mensubu, avukat ve vatandaş da izleyici olarak salonda yer aldı.

"HİÇBİR YÖNETİCİMLE KAR ORTAKLIĞI YAPMADIM"

Verilen aranın ardından savunmasına devam eden Erzan, " Hakan Ateş'in, Mehmet Aydoğdu'nun böyle bir fonda isminin verilmesinden haberi yoktu. Hiçbir yöneticimle bu konuyu paylaşıp kar ortaklığı yapmadım. Mehmet Aydoğdu'yu yardım istemek için değil olayı anlatmak için aramıştım zaten. Ben fon var demedim. Fon yerine sistem dedim ama bankada yapılıyor dedim. Kimisine fon dedim, kimisine işlem dedim kimisine saklama dedim. Yukarıda, genel müdürlükte değerlendiriliyor dedim. Yurt dışına çıkardığım para hiçbir zaman olmadı" dedi.

"VİDEODA SÖYLEDİKLERİMİ BANA ZORLA SÖYLETTİRDİLER"

Mahkeme Başkanı, Erzan'a tehdit altında çekildiği iddia edilen görüntüleri sordu. Erzan ise o gün Çorlu'da olduğunu söyleyerek, "7 Nisan tarihiydi, işe gitmemiştim Çorlu'da babamın mezarına gitmiştim. Kapının önüne geldiğimde herkes beni bekliyordu. Ben içeri geçip su içmek istiyordum, kötüydüm. Lavaboya gitmek istiyordum. Bana bir şeyler imzalatmaya başladılar. O videoda söylediklerimi bana zorla söylettirdiler, ben o gün ölmek istedim. Annem içeriden 'evladıma bir şeyler yapıyorlar' diye bağırıyordu. Bana 10-15 tane senet imzalattırdılar, birilerini arattırıp küfrettirdiler bana. O gün kolum da morarmıştı" şeklinde konuştu.

Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAMIŞ

Daha sonra Mahkeme Başkanı, Erzan'ın avukatına dönerek buna ilişkin suç duyurusunda bulunup bulunmadıklarını sordu. Erzan'ın avukatı müvekkilinin o aşamada suç duyurusunda bulunmak istemediğini, korktuğunu söylediğini ve suç duyurusunda bulunmadıklarını belirtti. Bu olayların çözüleceğini, bankanın parayı ödeyeceğini, her şeyin ortaya çıkacağını hatta fazla para alanların da bir bir ortaya çıkacağını düşündüğünü belirten Erzan, bir süre sonra savunmasını oturarak yapmaya devam etti.

Savunmasında eski sevgilisi olduğu öne sürülen avukat Candaş Gürol'un o dönemde hayatında bir başkasının olduğunu düşündüğünü belirterek, "Hayatımda biri var diye bile düşünüyordu çünkü gizli konuşmalarım oluyordu. Ben Candaş'tan aylarca saklamaya çalıştım. Sonra da ayrıldık zaten. Atilla Baltaş, Candaş'ın yanında beni çok fazla arıyordu. Atilla Baltaş ile yakın ilişkim asla yoktu, yan yana oturup yemek yemişliğim bile olmamıştır" şeklinde konuştu. Mahkeme 15 dakika duruşmaya ara verdi.

Seçil Erzan\'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim
Kaynak: İHA
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Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim Seçil Erzan'a tehdit videosuyla ilgili ilk kez konuştu: Bana zorla söylettirdiler, o gün ölmek istedim
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