İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde, devriye görevinde bulunan polis ekibine silahlı saldırı düzenledi. Olayda 3 polis yaralanırken, 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın yaşandığı mahallede vatandaşlar sokağa dökülürken ve çok sayıda vatandaş polisleri yaralayan şahsın dükkanını taşladı. İzmir Valiliği, olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında ''Olayın şüphelisi silahıyla birlikte yakalandı'' açıklaması yaptı.

20.11.2024 22:18  Güncelleme: 22:59
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde kavga ihbarına giden polis ekiplerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 3 polis yaralandı. Polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

DURUMLARI AĞIR OLAN POLİSLER HASTANEYE KALDIRILDI

Olay, Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi Hamamalanı mevkisinde meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, mahallede meydana gelen silahlı kavga ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Adrese intikal eden polis ekiplerine M.S.Ç. isimli şüpheli tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda komiser F.H.A., polis memuru M.T.B. ve polis memuru İ.G. yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polisler, ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, polislerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İzmir Valiliği'nden 3 polise silahlı saldırı olayıyla ilgili ilk açıklama geldi: Polislere saldıran zanlı yakalandı

İZMİR VALİLİĞİ: OLAYIN ŞÜPHELİSİ SİLAHIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

İzmir Valiliği, silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine silahla ateş açılması sonucu yaralanan 3 polisin tedavi altına alındığını, olayın şüphelisinin silahıyla birlikte yakalandığı açıkladı.

İzmir Valiliği'nden 3 polise silahlı saldırı olayıyla ilgili ilk açıklama geldi: Polislere saldıran zanlı yakalandı

Yapılan açıklamada, "Seferihisar ilçemizde, 20 Kasım 2024 günü saat 20.00 sıralarında silahlı çatışma ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekibimizin üzerine silahla ateş açılmıştır. 3 polis memurumuz yaralanmış ve tedavi altına alınmıştır. Olayın şüphelisi M.S.Ç. isimli şahıs silahıyla birlikte yakalanmış ve hakkındaki adli işlemlere başlanmıştır" denildi.

İzmir Valiliği'nden 3 polise silahlı saldırı olayıyla ilgili ilk açıklama geldi: Polislere saldıran zanlı yakalandı

MAHALLELİ DÜKKANI TAŞLADI

Öte yandan polislere yapılan silahlı saldırının ardından ardından mahalleli sokağa döküldü ve saldırıyı gerçekleştiren şahsın dükkanını taşladı.

İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı


İzmir\'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de 3 polis memurunu yaralayan saldırgan yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Ramazan Hangül:
    nasıl bir ülke olduk ya polisin bile can güvenliği yok bir ülkede kanun hukuk olmazsa sonuç bu polislerimize Allah tan acil şifalar diliyorum 118 3 Yanıtla
  • HASAN çiftçi:
    kısasa kısas idam şart oldu a.k 108 5 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Devletimiz ne hale geldi. Suçsuzlar içerde, 40-50 sabıkası olan dışarda, hastanelerde çocuklarımızı, dışarda kadınlarımızı koruyamaz hale geldi. Polisimize, askerimize kurşun sıkmaktan çekinilmiyor. Sınırlar yol geçen hanı oldu. Akp ve mhp artık beka sorunudur 72 30 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    3 4 gündür bana salca olmuştu bu karakol polisleri demiştim başınıza iş alacaksınız diye bunlar kraldan çok kralcı 2 74 Yanıtla
  • okan:
    Asın ibn leri vinç bendenolsun 63 3 Yanıtla
  • Mustafa Yıldırm:
    Yaralı polislerimize allah cc şifalar versin, Nereden nereye o eski Türkiye değil,eskiden devlet memuruna dokunmak yatarı altı aydan başlar derlerdi büyüklerimiz, şimdi kurşun sıkana beraat, o ne ala memleket olduk, hele birde polisler sivilse hanımların sandım diyerek ifadeyi de yapıştırdı mı yemede yanında yat olur neyse 51 1 Yanıtla
  • Üzeyir Kandemir:
    Meslektaşlarıma geçmiş olsun dileklerimle Allah acil şifalar versin.Bu şerefsizinde Allah belasını versin inşallah 35 3 Yanıtla
  • murat uylas:
    Ülkemizde ki silahlar toplansın ve bulundurmanın cezasıda ağır olmalıdır 34 1 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    max kürt tipini si...m 12 10 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    M.S.Ç kim acaba 15 3 Yanıtla
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