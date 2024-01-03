"Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitinginde darp edilen İsmail Aydemir adliye önünde açıklama yaptı

Aydemir: "Bu yumruk bana atılmadı, bu yumruk Türkiye'deki bütün insanlara atıldı"

İSTANBUL - "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitinginde darp edilen İsmail Aydemir, avukatlarıyla birlikte açıklama yaptı. Aydemir, "Kardeş olalım, birbirimizi sevelim. Allah o kardeşimize akıl fikir versin. Bu yumruk bana atılmadı, bu yumruk Türkiye'deki bütün insanlara atıldı" dedi.

Geçtiğimiz pazartesi günü düzenlenen Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitinginden sonra Şişhane'de Ege Akersoy'un saldırısına uğrayan ve yaralanan İsmail Aydemir, avukatları ile birlikte Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yaptı. Aydemir, kendisine atılan yumruğun sadece ona değil, tüm Türkiye'ye atıldığını söyledi. Aydemir'in avukatı Funda Bıçak ise, müvekkilinin yürüyüşün amacına ters düşen bir harekette bulunmadığını ve bu olaydan reklam çıkarmak, ülkeyi provoke edici hareketler içine girenler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

"Bu yumruk bana atılmadı, bu yumruk Türkiye'deki bütün insanlara atıldı"

İsmail Aydemir avukatlarıyla birlikte yaptığı açıklamada, "Ülke hepimizin ülkesi. Ben Müslüman ve Türk'üm. Allah birliğimizi bozmasın diyorum. Bu yumruk bana atılmadı, bu yumruk Türkiye'deki bütün insanlara atıldı. Mitinge gidenlere, şehit askerlerimize, yakınlarına atıldı. Çünkü ben oraya onun için gittim. ve bütün Müslüman kardeşlerimize atıldı. Allah o kardeşimize de akıl fikir versin, bu kardeşinize de akıl versin. Hepimize akıl fikir versin. Birbirimize girmeyelim. Kardeş olalım, birbirimizi sevelim" ifadelerini kullandı.

"Müvekkilim yürüyüşün amacına ters düşen bir harekette bulunmamıştır"

Konu ile ilgili özellikle sosyal medyada yapılan paylaşımlar nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldıklarını belirten Avukat Funda Bıçak ise, "Sabah sıralarında meydana gelen bu yürüyüşte kendisi orada satılan atkı ve diğer bayrağı ücretini ödeyerek satın almıştır. Hatta bayrağı alırken satan kişiye de, "Ben Arapça bilmiyorum. Bunun üzerinde ne yazıyor?" diye özellikle sormuştur. Satıcı da "La İlahe İllallah Muhammeden Resulullah" diye söyledikten sonra ücretini ödeyerek almıştır. Yürüyüş gayet güzel bir şekilde geçmiştir. Herhangi bir kavga, tartışma, taşkınlık vs. olmamıştır. Yürüyüş sonunda da evine doğru dönmek üzereyken yolda bir anda şüpheli şahıs karşısına çıkarak bir anda yüzüne sert bir yumruk atarak yere düşürmüştür. Müvekkilim neye uğradığını şaşırmış, ağzı burnu kan içinde kalmıştır. Kalktığında zanlının yakalanması için etrafına, "Kaçıyor, yakalayın" diye telkinlerde bulunmuştur. Bu esnada saldırgan özür dileyeceği yerde yine hakaret içeren sözlerine devam etmiştir. Müvekkilime yönelik, "geri zekalı" gibi sözler sarf etmiştir. Az ileride bulunan bir trafik polisi sayesinde de zanlı yakalanarak adli makamlara teslim olmuştur ve tutuklanmıştır. Müvekkilim bu olayda son derece mağdurdur. Hiçbir şekilde yürüyüşün amacına ters düşen bir harekette bulunmamıştır. Bu niyette birisi de değildir. Olayın ardından birçok kişi bundan reklam çıkarmak, ülkeyi provoke edici hareketler içine girmiştir. Bunlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağımızı belirtiriz. Hepimiz birlik olalım, kardeş olalım. Bu tür provokasyonlara hiçbir şekilde gerek yok" diye konuştu.