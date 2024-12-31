Selami Yıldız Taksim'de Polis Ekiplerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Selami Yıldız Taksim'de Polis Ekiplerini Ziyaret Etti

Selami Yıldız Taksim\'de Polis Ekiplerini Ziyaret Etti

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim'de yılbaşı denetimlerini denetledi.

31.12.2024 18:52
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İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yeni yıl öncesi Taksim Meydanı'nda görevli polis ekiplerini ziyaret etti, denetimlerle ilgili bilgi aldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşında suçla mücadele ve güvenliği sağlama amacıyla Beyoğlu'nda geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Yılbaşı vesilesiyle alınan tedbirler kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı'nda görevli polis ekiplerini ziyaret etti. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Taksim Meydanı'nda Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ı Atlı polis ekipleri ve Çevik kuvvet ekipleri karşılarken Selami Yıldız, yeni yıl öncesi sahada görevli tüm polis ekiplerinin yeni yılını kutladı ve çalışmalarında kolaylıklar diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Selami Yıldız Taksim'de Polis Ekiplerini Ziyaret Etti - Son Dakika

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