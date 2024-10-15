Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

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İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik, Ayşenur Halil'i kendi evinde katlettikten sonra Edirnekapı Surları'nda buluştuğu İkbal Uzuner'i öldürüp hayatına son vermişti. Tüyler ürperten cinayette Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı. Acılı baba ifadesinde "Semih'in ismini o güne kadar hiç duymamıştım. Kızım evden, 'Okula gidiyorum diye çıkmıştı. Neler olduğunu polisin, 'Emniyete gelmeniz gerekiyor' dediğinde öğrendik" dedi.

15.10.2024 16:41
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İstanbul Fatih Edirnekapı'da 4 Ekim Cuma günü 19 yaşındaki Semih Çelik dehşet saçtı. Öldürüp cesedini parçalara ayırdığı İkbal Uzuner'in (19) başını kesip aşağı atmıştı. Ardından surlardan atlayarak yaşamına son veren katil zanlısının İkbal'i öldürmeden önce de kendi evinde kız arkadaşı Ayşenur Halil'i (19) boğazını keserek öldürdüğü ortaya çıkmıştı. Dehşete düşüren çifte cinayette Ayşenur Halil'in babasının ifadesine günler sonra ulaşıldı.

Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Türkiye'nin konuştuğu çifte cinayetle ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütülüyor. Bir yandan 3 isimden de elde edilen dijital materyallerin incelenirken, diğer yandan görgü tanıkları, aile üyelerinden de tek tek ifade alınıyor. Bu isimlerden bir tanesi de katil zanlısının kız arkadaşı olan Ayşenur Halil'in babası Y. Halil oldu.

Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

EVDEN "OKULA GİDİYORUM" DİYE ÇIKMIŞ

Acılı baba soruşturma birimlerine verdiği ifadede, Semih Çelik isimli katil zanlısının ismini cinayetin olduğu güne kadar duymadığını ifade etti. Kızı Ayşenur Halil'i okulda zannettiklerini belirten baba Halil, "Semih'in ismini o güne kadar hiç duymamıştım. Ben hiç tanımıyorum Semih'i. Okulda zannediyorduk. Kızım evden, 'Okula gidiyorum diye çıkmıştı. Neler olduğunu polisin, 'Emniyete gelmeniz gerekiyor' dediğinde öğrendik" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Semih Çelik\'in katlettiği Ayşenur Halil\'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Semih Çelik'in katlettiği Ayşenur Halil'in babasının ifadesi günler sonra ortaya çıktı - Son Dakika
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