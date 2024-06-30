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Siirt'te durdurulan otobüste metamfetamin ele geçirildi

SİİRT - Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kontrol noktasında durdurulan bir otobüste yapılan aramada, 533.68 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Baykan ilçesi Veysel Karani beldesi uygulama noktasında, narkotik dedektör köpeği 'Rita'nın da destek verdiği operasyonda durdurulan bir otobüste yapılan aramada 533,68 gram netamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili olarak gözaltına alınan N.Ç. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi