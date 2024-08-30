Siirt'te freni boşalan su tankeri devrildi: 2 yaralı - Son Dakika
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Siirt'te freni boşalan su tankeri devrildi: 2 yaralı

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Siirt'te seyir halindeyken freni boşalan su tankeri devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki yolcu yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, su tankeri vinç yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.08.2024 10:39
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Siirt'te freni boşalan su tankeri devrildi: 2 yaralı

SİİRT - Siirt'te seyir halindeyken freni boşalan su tankeri devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki yolcu yaralandı.

Kaza, aksam saatlerinde Siirt Kurtalan Karayolu Kezer köprüsü üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan sürücü ve plakası öğrenilemeyen su tankeri, freni boşalınca kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile birlikte beraberindeki yolcu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, devrilen su tankeri vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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