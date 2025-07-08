Siirt\'te Tır Kasası Yol Kenarına Savruldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde tır kasası yol kenarına savruldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Toytepe köyü mevkisinde seyir halindeki bir tırın kasası, henüz bilinmeyen bir nedenle gövdeden ayrılarak yola savruldu. Trafiğin yoğun olduğu yolda meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Ekipler yolda güvenlik önlemi alarak trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı. Tır kasasının vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. - SİİRT