Marmara Denizi Silivri açıklarında öğlen saatlerinde 6.2 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bulunan 5 katlı binanın apartman boşluğundaki duvarlar yıkıldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kumburgaz Site 1 sitesinde yaşanan olayı anlatan site sakinlerinden Emin Can Yaray, "1 dakika önce buraya gelecektim normalde. Evimde burada 5'inci katta. Binalarımız da eski" dedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Kumburgaz'da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada - Son Dakika
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