Kumburgaz\'da bina duvarlarının yıkılma anı kamerada

Marmara Denizi Silivri açıklarında öğlen saatlerinde 6.2 şiddetindeki depremin ardından Büyükçekmece Kumburgaz'da bulunan 5 katlı binanın apartman boşluğundaki duvarlar yıkıldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

"BİNALARIMIZ ESKİ"

Kumburgaz Site 1 sitesinde yaşanan olayı anlatan site sakinlerinden Emin Can Yaray, "1 dakika önce buraya gelecektim normalde. Evimde burada 5'inci katta. Binalarımız da eski" dedi.