Silopi'de Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Silopi'de Bebek Cesedi Bulundu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde poşet içinde yenidoğan bebek cesedi bulundu, soruşturma başlatıldı.

22.02.2025 18:54
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Silopi'de poşet içerisinde bebek cesedi bulundu

ŞIRNAK - Şırnak'ın Silopi ilçesinde poşet içersinde yenidoğan bebek cesedi bulundu.

Yenişehir Mahallesi Esenli köyü yolu üzerinde bir çoban, koyunlarını otlattığı sırada bir köpeğin ağzında bir şeylerle uğraştığını fark etti. Durumu yakından inceleyen çoban, bir bebek cesedi olabileceğinden şüphelenerek çevredeki insanlardan yardım istedi. Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde, poşet içinde bulunan bebeğin 3-4 günlük bir kız çocuğu olduğu tespit edildi. Bebeğin kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için cesedi otopsiye gönderilirken, Silopi Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik güçleri, bebeğin kim ya da kimler tarafından bölgeye bırakıldığını tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Silopi'de Bebek Cesedi Bulundu - Son Dakika

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