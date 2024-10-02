Sinan Ateş\'in Ablasına Saldırı

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Ankara'da uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nın eski başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş'e Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün kafeteryasında bir kişi fiziki saldırıda bulundu.

Olay, Adalet Bakanlığı Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nün kafeteryasında meydana geldi. Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 22 sanığın yargılandığı davada duruşmaya ara verilmesi sonrası Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş kafeteryaya geçti. Burada M.K. isimli şahıs, Selma Ateş'e fiziki saldırıda bulundu. Araya kolluk kuvvetleri girerken, M.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"Herkes kendine gelsin"

Olay yerine gelen Ayşe Ateş, yaptığı açıklamada, "Birileri çıkıp kürsülerde bizi tehdit ederse işte sonuçları böyle olur. Sinan'ı öldürdünüz sıra bize mi geldi? Savunmasız insanlara saldırmak hangi kitapta yazar? Yeter artık buramıza geldi. Herkes kendine gelsin. Bu hiçbir kitapta yazmaz. Ne adamlıkta ne de insanlıkta yeri var. Hepimizi öldürdünüz rahatlayın. Sinan'ı öldürdünüz, bizi de öldürün rahatlayın" diyerek tepki gösterdi.

"Bir anda saldırdı"

Saldırıya uğradığı anı anlatan Selma Ateş ise şöyle konuştu:

"Birisi geldi arkadan saldırdı ama anlamadım. Bir anda saldırdı. Tabii eşim de hemen karşılık verdi. Karşı tarafta da birileri videoya alıyormuş. Nedenini bilmiyorum ama saldırıya uğrayacağımı biliyordum. Bunun daha öncesinde sinyallerini verdiler. Biz bunu her konuşmamızda söyledik. Hem sosyal medyadan hem de fiziksel saldırılar yaşandı ama bu kadar aleni bir saldırının bu kadar polisin içerisinde yapılması ve kararın verileceği anda yapılması adalet nerede sorusunu bize sorduruyor." - ANKARA