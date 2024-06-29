Sinop'un Ayancık ilçesinde patlayan mutfak tüpünden çıkan yangında bir daire büyük zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Sinop Ayancık Cevizli Mahallesi Şehit Ahmet Can Sokak Demirtaş Apartmanının üçüncü katında bulunan dairenin balkonunda mutfak tüpünün patlaması nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, evde büyük çapta maddi zarar oluştu.
Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı belirlendi. - SİNOP
Son Dakika › 3.Sayfa › Sinop Ayancık'ta Mutfak Tüpü Patlaması Sonucu Yangın Çıktı - Son Dakika
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