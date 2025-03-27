Sinop'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Sinop'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop\'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sinop'ta ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

27.03.2025 13:13
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Sinop'ta ormanlık alanda çıkan örtü yangını büyümeden söndürüldü.

Yangın, Ada Mahallesi Altıntepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere hızla müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak daha fazla büyümesini önledi. Çıkan yangında yaklaşık yarım dönümlük alan zarar görürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sinop'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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