Sivas İmranlı\'da 2 Bin 147 Kapsül Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 1 Kişi Tutuklandı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde 2 bin 147 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Sivas'ın İmranlı ilçesi Emniyet Amirliği ekipleri tarafından ilçe merkezinde yapılan denetimler sırasında bez bir poşet içerisinde 2 bin 147 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak hapların sahibi olduğu düşünülen B.O. gözaltına alındı. B.O alınan ifadesinin ardından çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS