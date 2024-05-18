Sivas Kangal'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Sivas Kangal'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Sivas Kangal\'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırın sürücüsü yaralandı. Kazada devrilen tırın sürücüsü, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.

18.05.2024 12:31
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Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Kangal- Malatya kara yolu Kangal ilçesine 15 kilometre mesafede meydana geldi. F.G. idaresindeki 58 EU 060 plakalı Mercedes marka tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Durum sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ekipler tarafından kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Kangal İlçe Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas Kangal'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas Kangal'da Tır Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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