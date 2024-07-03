Sivas'ta Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Ezildi, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sivas'ta Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Ezildi, 2 Kişi Yaralandı

Sivas\'ta Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Ezildi, 2 Kişi Yaralandı

Sivas'ın Divriği ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil elektrik direğine çarparak adeta kağıt gibi ezildi. Kazada sürücü ve yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.07.2024 02:20
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Sivas'ın Divriği ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. M.Ö. idaresindeki 58 AFL 493 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjde bulunan ağaca, ardından elektrik direğine çarptı. Kazada otomobil adeta kağıt gibi ezildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü ve yolcu V.Y. vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sivas'ta Elektrik Direğine Çarpan Otomobil Ezildi, 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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