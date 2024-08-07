Sivas\'ta İlk 7 Ayda Bin 92 Ölümlü-Yaralanmalı Trafik Kazası

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Sivas'ta bu yılın ilk 7 ayında bin 92 ölümlü-yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 15 kişi hayatını kaybederken 2 bin kişi 32 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı 2024'ün Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'de meydana gelen trafik kazalarının istatistiklerini açıkladı. Verilere göre kentte bu yılın ilk 7 ayında bin 92 ölümlü-yaralanmalı kaza meydana geldi. Bu kazalar sonucu 15 kişi hayatını kaybederken 2 bin 32 kişi de yaralandı. Sivas'ta Ocak-Temmuz döneminde meydana gelen maddi hasarlı kaza sayısı ise 925 olarak kayıtlara geçti. - SİVAS