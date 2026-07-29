Siverek'te Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Siverek'te Hükümlü Yakalandı

Siverek\'te Hükümlü Yakalandı
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Siverek'te kasten öldürmeden 4 yıl hapis cezası olan S.C. jandarma tarafından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kasten öldürme suçundan hakkında 4 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kasten öldürme suçundan 4 yıl 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.'nin Siverek ilçesinde olduğu tespit edildi. Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Siverek, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siverek'te Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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