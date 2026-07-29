Türkiye'den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Türkiye'den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri?

Türkiye\'den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri?
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadağ'ın Kasım 2026'dan itibaren Türk vatandaşlarından vize istemeye başlayacağını açıklamasıyla birlikte Türk pasaportuyla Avrupa'da vizesiz gidilebilen ülke sayısı 10'a düşecek.

Karadağ'ın Kasım 2026'dan itibaren Türk vatandaşlarından vize istemeye başlayacağını açıklamasıyla birlikte Türk pasaportuyla Avrupa'da vizesiz gidilebilen ülke sayısı 10'a düşecek.Karadağ hükümeti, 2026'da bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasıyla yaşanan olaylar sonrasında Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya almıştı.Fakat bu seferki karar, Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde vize uygulamalarını ortaklaştırma amacıyla alındı ve yalnızca Türkiye'den değil, Çin ve Rusya'dan da .Karadağ bu alanda tek değil: Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Romanya'dan Hırvatistan'a kadar çok sayıda ülke Türkiye'den vize istemeye başlamıştı.Bunun nedeni de Avrupa Birliği'nin siyasi merkezini oluşturan Almanya ve Fransa gibi ülkelerin, birlik kurulmadan önce Türkiye'den vize istiyor oluşuydu. AB'nin kuruluşuyla birlikte bu ülkelerin vize politikaları, birliğin vize politikasına dönüştü.Öte yandan Almanya ve Fransa'nın Türkiye'den vize istemesi de 12 Eylül 1980'deki askeri darbenin ardından, Ekim 1980'de başlayan bir uygulamaydı.Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un oluşturduğu BENELUX ülkeleri Kasım 1980'de, Danimarka 1981'de, İrlanda ve İngiltere 1989'da, İtalya 1990'da, İspanya ve Portekiz ise 1991'de Türkiye'den vize istemeye başladı.Günümüzde Kolombiya'dan Malezya'ya kadar çok sayıda ülkenin vatandaşı, Avrupa Birliği ülkelerini Schengen vizesi almadan ziyaret edebiliyor.Türkiye de vize serbestisi için AB ile 2013'te görüşmelere başladı fakat kendisinin de onay verdiği 72 kriterden altısını aradan 13 yıl geçmesine rağmen yerine getirmediği gerekçesiyle vize serbestisi alamadı.Asya'daki durumTürkiye'nin Asya'daki komşularından yalnızca Irak, 15-50 yaş arası kişilerden vize istiyor.Suriye'ye ise vizesiz fakat harç ödeyerek girmek mümkün.Orta Asya'da Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Moğolistan Türklerin vizesiz seyahat edebildiği ülkeler arasında.Dünyanın en kalabalık ülkeleri olan Hindistan ve Çin'in yanı sıra Pakistan ve Bangladeş de Türkiye'den vize talep ediyor.Daha doğuda ise Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Tayland vizesiz gidilebilen ülkeler arasında.Bunların içinde Japonya, son dönemde Japon Yeni'nin 40 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve Türk vatandaşlarının Avrupa ve ABD vizesi alırken karşılaştığı sorunların da etkisiyle Türkiye'den daha fazla turist çekmeye başladı.Japon Ulusal Turizm Örgütü verilerine göre Nisan 2026'da 13 binden fazla Türk Japonya'yı ziyaret etti.Bu sayı Nisan 2019'da 2 bin, Nisan 2011'de ise yalnızca 300'dü.Afrika açılımıTürkiye'nin 2000'li yıllarda başlattığı Afrika açılımıyla birlikte çok sayıda Afrika ülkesiyle ticari ilişkiler geliştirildi ve vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı.Fakat buna rağmen kıtadaki ülkelerin yarısından fazlası hala Türkiye'den vize istiyor.Bunların neredeyse tamamı Sahra, Sahel ve Orta Afrika bölgelerinde bulunuyor.Güney AmerikaTürk pasaportuyla en rahat gezilebilen kıta Güney Amerika.Burada yer alan 13 ülkeden 10'unu vize almadan gezmek mümkün.Fakat kıtanın Türkiye'ye uzaklığı ve uçuşların maliyeti nedeniyle bu imkandan faydalanmak zor.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği verilerine göre Covid-19 pandemisinden önceki son yıl olan 2019'da Türkiye'den bütün Latin Amerika ülkelerine gidenlerin sayısı, yurt dışına giden toplam turistlerin %0,5'i civarındaydı.2023'e gelindiğinde bu oran dörde katlansa da hala %2 gibi küçük bir paya sahipti.Kuzey AmerikaKuzey Amerika'da bulunan ABD ve Kanada Türkiye'den vize talep ederken Meksika'ya e-vize ile girmek mümkün.

Kaynak: BBC

Dış Politika, Karadağ, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Türkiye'den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
Hatay’da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu
Milyonları ilgilendiren değişiklik e-Devlet detayı dikkat çekti Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti
Türk vatandaşlarına kötü haber Karadağ’a girişte artık vize istenecek Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek
Ankara’da damat dehşeti Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü
Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar

07:25
Üsküdar Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
Üsküdar Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Başkan Sinem Dedetaş gözaltına alındı
07:06
9 gün küvette mahsur kaldı Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
9 gün küvette mahsur kaldı! Hayata tutunmasını sağlayan detay şaşkına çevirdi
06:52
Türkiye’de yeni uygulama başladı Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
Türkiye'de yeni uygulama başladı! Bunu yapmayan sınırdan geçemeyecek
06:38
5 gecelik sessizlik bitti İran füzeleri ateşledi, ABD’den misilleme gecikmedi
5 gecelik sessizlik bitti! İran füzeleri ateşledi, ABD'den misilleme gecikmedi
06:28
WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geldi Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi! Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
06:18
İsrail basınından Şara analizi Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 07:38:11. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye'den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.