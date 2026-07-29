Türkiye\'den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri?

Karadağ'ın Kasım 2026'dan itibaren Türk vatandaşlarından vize istemeye başlayacağını açıklamasıyla birlikte Türk pasaportuyla Avrupa'da vizesiz gidilebilen ülke sayısı 10'a düşecek.Karadağ hükümeti, 2026'da bir Karadağ vatandaşının bıçaklanmasıyla yaşanan olaylar sonrasında Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya almıştı.Fakat bu seferki karar, Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde vize uygulamalarını ortaklaştırma amacıyla alındı ve yalnızca Türkiye'den değil, Çin ve Rusya'dan da .Karadağ bu alanda tek değil: Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde Romanya'dan Hırvatistan'a kadar çok sayıda ülke Türkiye'den vize istemeye başlamıştı.Bunun nedeni de Avrupa Birliği'nin siyasi merkezini oluşturan Almanya ve Fransa gibi ülkelerin, birlik kurulmadan önce Türkiye'den vize istiyor oluşuydu. AB'nin kuruluşuyla birlikte bu ülkelerin vize politikaları, birliğin vize politikasına dönüştü.Öte yandan Almanya ve Fransa'nın Türkiye'den vize istemesi de 12 Eylül 1980'deki askeri darbenin ardından, Ekim 1980'de başlayan bir uygulamaydı.Belçika, Hollanda ve Lüksemburg'un oluşturduğu BENELUX ülkeleri Kasım 1980'de, Danimarka 1981'de, İrlanda ve İngiltere 1989'da, İtalya 1990'da, İspanya ve Portekiz ise 1991'de Türkiye'den vize istemeye başladı.Günümüzde Kolombiya'dan Malezya'ya kadar çok sayıda ülkenin vatandaşı, Avrupa Birliği ülkelerini Schengen vizesi almadan ziyaret edebiliyor.Türkiye de vize serbestisi için AB ile 2013'te görüşmelere başladı fakat kendisinin de onay verdiği 72 kriterden altısını aradan 13 yıl geçmesine rağmen yerine getirmediği gerekçesiyle vize serbestisi alamadı.Asya'daki durumTürkiye'nin Asya'daki komşularından yalnızca Irak, 15-50 yaş arası kişilerden vize istiyor.Suriye'ye ise vizesiz fakat harç ödeyerek girmek mümkün.Orta Asya'da Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Moğolistan Türklerin vizesiz seyahat edebildiği ülkeler arasında.Dünyanın en kalabalık ülkeleri olan Hindistan ve Çin'in yanı sıra Pakistan ve Bangladeş de Türkiye'den vize talep ediyor.Daha doğuda ise Japonya, Güney Kore, Endonezya ve Tayland vizesiz gidilebilen ülkeler arasında.Bunların içinde Japonya, son dönemde Japon Yeni'nin 40 yılın en düşük seviyesine gerilemesi ve Türk vatandaşlarının Avrupa ve ABD vizesi alırken karşılaştığı sorunların da etkisiyle Türkiye'den daha fazla turist çekmeye başladı.Japon Ulusal Turizm Örgütü verilerine göre Nisan 2026'da 13 binden fazla Türk Japonya'yı ziyaret etti.Bu sayı Nisan 2019'da 2 bin, Nisan 2011'de ise yalnızca 300'dü.Afrika açılımıTürkiye'nin 2000'li yıllarda başlattığı Afrika açılımıyla birlikte çok sayıda Afrika ülkesiyle ticari ilişkiler geliştirildi ve vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı.Fakat buna rağmen kıtadaki ülkelerin yarısından fazlası hala Türkiye'den vize istiyor.Bunların neredeyse tamamı Sahra, Sahel ve Orta Afrika bölgelerinde bulunuyor.Güney AmerikaTürk pasaportuyla en rahat gezilebilen kıta Güney Amerika.Burada yer alan 13 ülkeden 10'unu vize almadan gezmek mümkün.Fakat kıtanın Türkiye'ye uzaklığı ve uçuşların maliyeti nedeniyle bu imkandan faydalanmak zor.Türkiye Seyahat Acentaları Birliği verilerine göre Covid-19 pandemisinden önceki son yıl olan 2019'da Türkiye'den bütün Latin Amerika ülkelerine gidenlerin sayısı, yurt dışına giden toplam turistlerin %0,5'i civarındaydı.2023'e gelindiğinde bu oran dörde katlansa da hala %2 gibi küçük bir paya sahipti.Kuzey AmerikaKuzey Amerika'da bulunan ABD ve Kanada Türkiye'den vize talep ederken Meksika'ya e-vize ile girmek mümkün.