Menemen'de Makilik Alanda Yangın - Son Dakika
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Menemen'de Makilik Alanda Yangın

Menemen\'de Makilik Alanda Yangın
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İzmir Menemen'de makilik alanda çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İZMİR'in Menemen ilçesinde makilik alanda çıkan yangına Orman Bölge müdürlü ve itfaiye ekipleri ile polis ekipleri TOMA'larla müdahale başlattı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Haykıran ve Belen mahallelerinin bulunduğu makilik alanda çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Rüzgarın da zaman zaman etkili olduğu bölgede kısa sürede yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kaynak: DHA

Menemen, İtfaiye, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel Menemen'de Makilik Alanda Yangın - Son Dakika

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