Menemen\'de Makilik Alanda Yangın

İZMİR'in Menemen ilçesinde makilik alanda çıkan yangına Orman Bölge müdürlü ve itfaiye ekipleri ile polis ekipleri TOMA'larla müdahale başlattı.

Yangın, saat 02.00 sıralarında Haykıran ve Belen mahallelerinin bulunduğu makilik alanda çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Rüzgarın da zaman zaman etkili olduğu bölgede kısa sürede yayılan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.