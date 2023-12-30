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Söke'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Söke'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda sıkışan sürücüler, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Söke\'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı
30.12.2023 - 10:34,
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Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Söke- Bağarası Karayolu'nda sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AAV 09 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 09 KA 196 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobillerdeki sürücülere sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıları sıkıştıkları otomobillerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alın

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Söke'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Söke'de kafa kafaya çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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